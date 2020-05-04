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عروض الثلاجة العالمية اليوم 5 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441 عروض الثلاثاء الطازج

5 مايو، 2020
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عروض الثلاجة العالمية اليوم 5 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441 عروض الثلاثاء الطازج


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عروض الثلاجة العالمية اليوم 5 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441 عروض الثلاثاء الطازج

عروض الثلاجة العالمية اليوم 5 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441 عروض الثلاثاء الطازج التي تقدمها لكم أسواق الثلاجة العالمية اليوم الثلاثاء 5-5-2020 الموافق 12-9-1441

عروض الثلاجة العالمية : موز , خيار , كمثرى , ليمون , تفاح جالا , عنب اخضر هندي , كوسا محلي , فلفل بارد .

عروض الخضار والفواكه كل ثلاثاء من كل أسبوع من أسواق النخبة🍇🍊🌽العرض ساري لتاريخ

١٢ رمضان ١٤٤١ . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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