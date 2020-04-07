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عروض الثلاجة العالمية جدة الأسبوعية 7 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441 رمضان مبارك

عروض الثلاجة العالمية جدة الأسبوعية 7 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441 رمضان مبارك التي تقدمها لكم شركة الثلاجة العالمية جدة اليوم الثلاثاء 8-4-2020 الموافق 15-8-1441

عروض الثلاجة العالمية جدة : بطاطس مقلية اكثر قرمشة / رفيعة ، برغر الدجاج / بالبقسماط السنبلة ، سبرينج رول

بالخضار / سمبوسك بالدجاج السنبلة ، ناجت الدجاج السنبلة ، رقائق بف بيستري السنبلة ، عجينة متعددة الاستخدام

السنبلة ، رقائق السمبوسك / بالقمح الكامل السنبلة ، شرائح عجينة الرقائق الهشة / رقائق سبرينج رول وليمة ،

قرنبيط / ملووخية /بصل احمر مقطع السنبلة ، خضروات مشكلة السنبلة ، تندر صدر الدجاج الكبير ، بامية / ناجتس

/ ستريبس / اصابع الدجاج حلواني ، استريس الدجاج / الحار هرفي ، كبة دجاج الكبير ، بامية / ملوخية امريكانا

،برغر الدجاج بالبقسماط امريكانا ، ناجت / اصابع / بوب كورن الدجاج امريكانا ، رقائق هشة بف بيستري امريكانا

، بسلة / فاصوليا مقطعة خضراء / خضار مشكل امريكانا ، مفروم بقر / غنم / دجاج صافي امريكانا ، برغر

البهارات العربية / الدجاج امريكانا ، حليب مجفف كامل الدسم نيدو ، حليب مجفف كامل الدسم لونا ، حليب مجفف

كامل الدسم الطائي ، قشطة بوك ، قشطة قيمر كي دي دي، قشطة الخير , لاكي ارز ياسمين 5 كيلو , رويال برنس

ارز مانا / موني بولد 5 كيلو ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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