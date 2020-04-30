عروض الجزيرة الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 عروض شهر الخير
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عروض الجزيرة الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 عروض شهر الخير
عروض الجزيرة الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 عروض شهر الخير الان عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة الجزيرة اليوم الأربعاء 29-4-2020 الموافق 6-9-1441
عروض الجزيرة : قشطة قيمر السعودية , قشطة حلا قولدن , حليب طويل الاجل كامل / قليل الدسم السعودية ,
شراب برتقال مجفف تانج , شراب برتقال / مانجو مجفف ترابسي , شراب تمر هندي / بالورد مركز قسطالي ,
عصير راني , شراب مركز سن كويك , شراب سن توب , عصير الربيع , شراب التوت فيمتو , شراب مجفف
فوستر كلاركس , مشروب سريع التحضير فوستر كلاركس , مشروب القهوة فرايوتشينو ستاركس ديسكفريس ,
شراب شعير موسى , عصير انانا س دولي , عصير كي دي دي , تي شرت رجالي , ار&سي مكياج , حقيبة نسائية
, اوماكس ساعة نسائية , عقد , ساعة رياضية رجالية , ساعة اطفال , ساعة رجالية , ايفون xs , ايفون 7 , ايفون
xr , سي كلور تاب , سامسنج جالكسي , هواوي 7 بريم , هواوي 30 لايت لاكي ارز ياسمين 5 كيلو , رويال
برنس ارز مانا / موني بولد 5 كيلو , الميزان الذهبي ارز بسمتي 5 كيلو , نانما ارز باريوليد 5 كيلو , نانما ارز كايما
2 كيلو , كي بي بي ارز بارمال 5 كيلو , غندور زيت دوار الشمس 1.6 , منارة زيت دوار الشمس 3 ليتر , ابو
زهرة زيت دوار الشمس 1.8 لتر + 750 مل ا اليكم الصور الآتية على موقع عروض
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