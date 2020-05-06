عروض الجزيرة الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 رمضان شهر الخير والعطاء
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عروض الجزيرة الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 رمضان شهر الخير والعطاء
عروض الجزيرة الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 رمضان شهر الخير والعطاء التي تقدمها لكم شركة الجزيرة اليوم الأربعاء 6-5-2020 الموافق 13-9-1441
عروض الجزيرة :, سمك باراكودا , سمك فراميط , سمك شعري فيليه , سمك شعري كبير , اناناس فلبيني , عنب
احمر بدون بذور , تفاح جالا او احمر , افوكادو كينا , بوسف افندي , بوسف افندي مفربي , بروكلي اسباني , ليمون
مصري , كمثرى جنوب افريقيا , ملفوف اخضر السعودية , بطاطس السعودية , جزر عمان , توت بري / شمامش او
اناناس مجفف , تمر عجوة المدينة عرجوني , تمر سكري العلواني , صلصة جبنة تشيدر امريكا , جبنة موازيرلا ,
مرتديلا بقري سعودي , مرتديلا دجاج سعودي , جبنة نابلسي , جبنة ادام هولندي , جبنة نجوم تركية , لبنة تركية ,
كوكيز صغيرة بالشوفان , بيتزا وسط بالخضار , زيتون اخضر صغير مع ليمون وفلفل حار , زيتون كالامتا , دونات
طويل بالشوكلاتة او صلصة السكر , كوكيز بالجوز , كب كيك بكريمة التزيين الصفراء او الشوكلاتة , مكسرات
استوائية مشكلة , قهوة هربي محمصة , مسحوق الزنجبيل , جبنة كيري 12 قطعة , جبنة غمس وقرقش البقرة
الضاحكة , زبادي كامل الدسم , جبنة كريم بوك , زبادي يونا ندى , واليكم الصور الآتية على موقع عروض
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