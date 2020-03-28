عروض الجوالات من اكسترا السعودية اليوم 26 مارس 2020 الموافق 2 شعبان عروض رمضان

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عروض الجوالات من اكسترا السعودية اليوم 26 مارس 2020 الموافق 2 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض الجوالات من اكسترا السعودية اليوم 26 مارس 2020 الموافق 2 شعبان 1441 عروض رمضان التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 2-8-1441

عروض اكسترا السعودية : سامسونج اي 70 / جلاكسي نوت 10 لايت / جالاكسي اس 10 / جالاكسي نوت 10

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