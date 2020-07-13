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عروض الجوالات من اكسترا اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذي القعدة 1441

13 يوليو، 2020
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عروض الجوالات من اكسترا اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذي القعدة 1441

عروض الجوالات من اكسترا اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذي القعدة 1441 عروض التوفير خليها علينا

عروض الجوالات من اكسترا اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذي القعدة 1441 عروض التوفير خليها علينا التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 21-11-1441

عروض اكسترا : جوال نوكا 2.3 // جوال نوكيا 3.2 // جوال نوكيا سي 2 // جوال نوكيا 5.3 // جوال لينوفو اي

7 // جوال الكتيل 3 اكس // جوال الكتيل 5 // جوال موتورولا ون // جوال ايفون اس اي // جوال ابفون 1 // جوال

ايفون 11 برو // جوال ابل ايفون 11 برو ماكس // جوال ابل ايفون 7 // جوال هواوي بي 30 برو // جوال هونور

9اكس // جوال هونور 9 اي // سامسونج جالكسي زد فليب تابعوا كل جديد على موقع  عروض


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