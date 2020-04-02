منوعات

عروض الجوالات من اكسترا اليوم 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 رمضان مبارك

2 أبريل، 2020
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عروض الجوالات من اكسترا اليوم 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 رمضان مبارك




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عروض الجوالات من اكسترا اليوم 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 رمضان مبارك

عروض الجوالات من اكسترا اليوم 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 رمضان مبارك التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 9-8-1441

عروض اكسترا : ايفون اكس أر بسعر 2,299 ريال / ايفون اكس اس بسعر 2,399 ريال / ايفون اكس اس ماكس

بسعر 3,699 ريال / ايفون 7 بلس بسعر 1,699 ريال / اوبو A9 بسعر 1,099 ريال / اوبو روني 2 بسعر

1,799 ريال / فيفو S1 برو بسعر 1,099 ريال/ تابعوا كل جديد على موقع عروض

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