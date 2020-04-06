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عروض الجوالات من اكسترا اليوم 6 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441 أهلاً رمضان
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عروض الجوالات من اكسترا اليوم 6 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441 أهلاً رمضان
عروض الجوالات من اكسترا اليوم 6 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441 أهلاً رمضان التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 13-8-1441
عروض اكسترا : جوال اوبو 2020 A9 باللون البنفسجي 128 جيجا بسعر 1,099 ريال / جوال اوبو رينو2 256
جيجا باللون الأزرق بسعر 1,799 ريال / جوال الكاتيل 5048 يو 128 جيجا باللون الأخضر بسعر 599 ريال /
جوال موتورولا ون ماكرو 64 جيجا باللون الأزرق بسعر 549 ريال / تابعوا كل جديد على موقع عروض