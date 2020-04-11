منوعات

عروض الجوالات من الحداد اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 رمضان مبارك

11 أبريل، 2020
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عروض الجوالات من الحداد اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 رمضان مبارك


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عروض الجوالات من الحداد اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 رمضان مبارك

عروض الجوالات من الحداد اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 رمضان مبارك التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 14-8-1441

عروض الحداد : هواوي واي 7 برايم 2019 32 جيجا بسعر 589 ريال / هواوي واي 6 برايم 2019 32 جيجا

بسعر 449 ريال / هواوي واي 9 برايم 2019 64 جيجا بسعر 759 اسمتعت بخصومات تصل إلى 40% مع

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