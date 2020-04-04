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عروض الجوالات من الحداد اليوم 3 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441 هلّ هلالك يا رمضان

4 أبريل، 2020
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عروض الجوالات من الحداد اليوم 3 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441 هلّ هلالك يا رمضان


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عروض الجوالات من الحداد اليوم 3 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441 هلّ هلالك يا رمضان

عروض الجوالات من الحداد اليوم 3 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441 هلّ هلالك يا رمضان التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 10-8-1441

عروض الحداد : سامسونغ جالاكسي وتش أكتيف 2 بسعر 999 ريال / سامسونغ جالاكسي فايت لايت بلاك بسعر

129 ريال / سامسونغ جالاكسي وتش بسعر 949 ريال / أبل أيفون 11 بسعر 2,999 ريال لاقسط يبدأ نم 267 ريال

/ أبل أيفون 11 بسعر 2,949 ريال القسط يبدأ من 236 ريال / أبل أيفون 11 بسعر 3,149 ريال / القسط يبدأ من

280 ريال / أبل أيفون 11 بسعر 3,199 ريال القسط يبدأ من 284 ريال / هواوي فريبودس 2 لايت وايرلس بسعر

280 ريال / هواوي فريبودس 3 بسعر 545 ريال / هواوي AM61 بلوتوث سبورت بسعر 119 ريال / تابعوا كل

جديد على موقع عروض

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