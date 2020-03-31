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عروض الجوالات من الحداد اليوم 31 مارس 2020 الموافق 7 شعبان 1441

عروض الجوالات من الحداد اليوم 31 مارس 2020 الموافق 7 شعبان 1441 التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 7-8-1441

عروض الحداد: نوكيا 6,2 ta بسعر 649 ريال / نوكيا 3,2 64 gB بسعر 399 ريال / نوكيا 2,2 32 gB بسعر

299 ريال / طلبك مع الحداد يوصلك لحد بابك، تسوق واستمتع بخصومات تصل إلى 40% الشحن مجاني للطلبات

فوق 149 ريال / تابعوا كل جديد على موقع عروض