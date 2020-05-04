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عروض الجوالات من الحداد اليوم 4 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض الجوالات من الحداد اليوم 4 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441 رمضان كريم التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 11-9-144

عروض الحداد : بانديل سامسونغ جالاكسي اس 20 128 جيجا بايت 4جي بسعر 3049 ريال / بانديل سامسونغ

جالاكسي اس 20 بلاس 128 جيجا بايت بسعر 3499 ريال / بانديل سامسونغ جالاكسي اس 20 128 جيجا بايت

اولدر بسعر 4369 ريال / تابعوا كل جديد على موقع عروض