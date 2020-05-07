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عروض الجوالات من الحداد اليوم 7 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض الجوالات من الحداد اليوم 7 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441 رمضان كريم التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 14-9-144

عروض الحداد : سامسونغ جالاكسي نوت 10 بلس بسعر 3149 ريال / بانديل سامسونغ جالاكسي نوت 10 لايت

بسعر 1999 ريال / سامسونغ جالاكسي نوت 10 بلس بسعر 3999 ريال / تابعوا كل جديد على موقع عروض