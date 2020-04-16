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عروض الجوالات من الدانوب لجميع الفروع 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441 رمضان كريم

عروض الجوالات من الدانوب لجميع الفروع 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441 رمضان كريم التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 23-8-1441

عروض الدانوب : سامسونغ جالاكسي ايه 71 بسعر 1499 ريال / سامسونغ جالاكسي اي 70 بسعر 1099 ريال /

سامسونغ جالاكسي اي 30 اس بسعر 799 ريال / تابعو كل جديد على موقع عروض