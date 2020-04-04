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عروض الجوالات من الصندوق الأسود اليوم 4 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441 مددّنها وزدّناها

عروض الجوالات من الصندوق الأسود اليوم 4 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441 مددّنها وزدّناها التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 11-8-1441

عروض الصندوق الاسود : سامسونغ جالاكسي نوت 10+ بسعر 3,099 ريال / أيفون 11 بسعر 3,199 ريال /

أيفون 11 برو ماكس بسعر 5,199 ريال / شحن وايرلس بسعر 1,030 ريال / مددناها وزدناها التخفيضات الكبرى

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