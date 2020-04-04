منوعات
عروض الجوالات من الصندوق الأسود اليوم 4 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441 مددّنها وزدّناها
التقييم بالنجوم
عروض الجوالات من الصندوق الأسود اليوم 4 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441 مددّنها وزدّناها
عروض الجوالات من الصندوق الأسود اليوم 4 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441 مددّنها وزدّناها التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 11-8-1441
عروض الصندوق الاسود : سامسونغ جالاكسي نوت 10+ بسعر 3,099 ريال / أيفون 11 بسعر 3,199 ريال /
أيفون 11 برو ماكس بسعر 5,199 ريال / شحن وايرلس بسعر 1,030 ريال / مددناها وزدناها التخفيضات الكبرى
تبدأ من 10% حتى 55% … توصيل مجاني لجميع مدن المملكة / تابعوا كل جديد على موقع عروض