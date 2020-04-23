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عروض الجوالات من العثيم اليوم 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441 يا هلا برمضان

23 أبريل، 2020
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عروض الجوالات من العثيم اليوم 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441 يا هلا برمضان


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عروض الجوالات من العثيم اليوم 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441 يا هلا برمضان

عروض الجوالات من العثيم اليوم 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441 يا هلا برمضان التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 29-8-1441

عروض العثيم : جوال سامسونغ 2 كور بسعر 365 ريال / جوال هواوي واي 9 برايم بسعر 829 ريال / جوال

هونر 8 اي بسعر 470 ريال / جوال هواوي واي 5 لايت بسعر 319 ريال / جوال نوكيا 105 شرحتين بسعر 59

ريال / مسرح منزلي جيباس بسعر 179 ريال / تابعوا كل جديد على موقع عروض 

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