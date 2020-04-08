منوعات

عروض الجوالات من العثيم 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 في شهر الخير عروضنا غير

8 أبريل، 2020
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عروض الجوالات من العثيم 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 في شهر الخير عروضنا غير




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عروض الجوالات من العثيم 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 في شهر الخير عروضنا غير

عروض الجوالات من العثيم 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 في شهر الخير عروضنا غير التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 14-8-1441

عروض العثيم : جوال سامسونغ اي 30 اس بسعر 665 ريال / جوال هونر اي 8 بسعر 470 ريال / جوال هواوي

واي 7 برايم بسعر 585 ريال / جوال سامسونغ اي 70 بسعر 1049 ريال / تابعوا كل جديد على موقع عروض 

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