عروض الجوالات من الكترو اليوم 10 يوليو 2020 الموافق 19 ذي القعدة 1441 عروض الصيف

عروض الجوالات من الكترو اليوم 10 يوليو 2020 الموافق 19 ذي القعدة 1441 عروض الصيف التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 19-11-1441

عروض الكترو : سامسونج جالكسي نوت 10 لايت // سامسونج جالكسي اس 20 بلس // سامسونج جالكسي اس

10 بلس // سامسونج جالكسي نوت 10 // سامسونج جالكسي اي 51 // سامسونج جالكسي اي 71 بلس تابعوا كل

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