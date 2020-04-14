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عروض الجوالات من ايدي اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 رمضان على الأبواب

14 أبريل، 2020
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عروض الجوالات من ايدي اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 رمضان على الأبواب


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عروض الجوالات من ايدي اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 رمضان على الأبواب

عروض الجوالات من ايدي اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 رمضان على الأبواب التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 20-8-1441

عروض ايدي : سامسونغ جالاكسي اس 10 بلاس 128 جيجا بسعر 2599 ريال / سامسونغ جالاكسي زي فليب

يبدأ السعر من 4999 ريال / جالاكسي اس 20 اس 20 لاس و اس 20 الترا يبدأ السعر من 3099 ريال / عروض

إيدي الرائعة تستمر في شهر الخير.. تسوّق معنا أونلاين من بيتك وطلباتك توصلك لحد بيتك! نبارك لكم قدوم شهر

رمضان , وبمناسبة هذا الشهر الكريم، سهلنا الأمر عليكم؛ حيث يمكنكم التسوق من خلال موقعنا الألكتروني ، وطلب

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