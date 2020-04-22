منوعات

عروض الجوالات من بنده اليوم 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441أهلاً يا رمضان

23 أبريل، 2020
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عروض الجوالات من بنده اليوم 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441أهلاً يا رمضان


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عروض الجوالات من بنده اليوم 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441أهلاً يا رمضان

عروض الجوالات من بنده اليوم 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441أهلاً يا رمضان التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 29-8-1441

عروض بنده :  سامسونغ ايه 71 بسعر 1499 ريال / سامسونغ ايه 20 اس بسعر 569 ريال / سامسونغ ايه 10 اس

بسعر 449 ريال / هواوي نوفا 7 اي بسعر 1049 ريال / هواوي بي 30 لايت الإصدار الأحدث بسعر 949 ريال /

هواوي واي 5 لايت بسعر 319 ريال / تابعوا كل جديد على موقع عروض 

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