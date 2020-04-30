عروض الجوالات من بن داوود لجميع الفروع اليوم 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان رمضان كريم

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عروض الجوالات من بن داوود لجميع الفروع اليوم 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض الجوالات من بن داوود لجميع الفروع اليوم 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 رمضان كريم التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 7-9-1441

عروض بن داوود : سامسونغ جالاكسي ايه 30 اس بسعر 799 ريال / سامسونغ جالاكسي ايه 71 بسعر 1499

ريال / سامسونغ جالاكسي نوت 10 بلاس بسعر 3499 ريال / هواوي جوال بسعر 499 ريال / تابعوا كل جديد على

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