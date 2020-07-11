عروض الجوالات من عصر الجوال السعودية اليوم 11 يوليو 2020 الموافق 20 ذي القعدة 1441 عروض رائعة

عروض الجوالات من عصر الجوال السعودية اليوم 11 يوليو 2020 الموافق 20 ذي القعدة 1441 عروض رائعة التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 20-11-1441

عروض عصر الجوال السعودية : جوال ريالمي 6 // جوال ريالمي 6 برو // جوال ريالمي 6 اي // جوال ريالمي

سي 3 // سامسونج جالكسي اي 20 اس // سامسونج جالكسي نوت 10 // جوال هونور 9 اكس // جوال هواوي

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