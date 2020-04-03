منوعات

عروض الجوالات من لولو جبيل اليوم 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 عروض شهر الخير

3 أبريل، 2020
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عروض الجوالات من لولو جبيل اليوم 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 عروض شهر الخير


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عروض الجوالات من لولو جبيل اليوم 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 عروض شهر الخير

عروض الجوالات من لولو جبيل اليوم 2 أبريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441 عروض شهر الخير التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 9-8-1441

عروض لولو : أبل ماك بوك أبر كور اي 5 بسعر 2999 ريال / أبل أيباد 7 بسعر 1249 / أيسوس نوت بوك كور

اي 3 بسعر 1499 ريال / هواوي سماعة أذن رياضية بلوتوث بسعر 109 ريال / لينوفو تاب 4 7 بوصة بسعر

249 ريال / بروز مونة طابعة ليزر بسعر 299 ريال / تابعوا كل جديد على موقع عروض

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