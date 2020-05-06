منوعات

عروض الجوالات من نستو الدمام اليوم 5 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441 رمضان كريم

6 مايو، 2020
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عروض الجوالات من نستو الدمام اليوم 5 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441 رمضان كريم


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عروض الجوالات من نستو الدمام اليوم 5 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض الجوالات من نستو الدمام اليوم 5 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441 رمضان كريم التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 12-9-144

عروض نستو : شاومي ريدمي 8 بسعر 575 / هاتف شاومي نوت 8 برو بسعر 929 ريال / ابل ايفون اكس اس

بسعر 2499 ريال / فيفو واي 15 بسعر 699 ريال / هاتف شاومي نوت 8 بسعر 719 ريال / فيفو اس 1 برو بسعر

1099 ريال  /تابعوا كل  جديد على موقع عروض

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