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عروض الجوالات من نستو الدمام اليوم 5 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441 رمضان كريم
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عروض الجوالات من نستو الدمام اليوم 5 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441 رمضان كريم
عروض الجوالات من نستو الدمام اليوم 5 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441 رمضان كريم التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 12-9-144
عروض نستو : شاومي ريدمي 8 بسعر 575 / هاتف شاومي نوت 8 برو بسعر 929 ريال / ابل ايفون اكس اس
بسعر 2499 ريال / فيفو واي 15 بسعر 699 ريال / هاتف شاومي نوت 8 بسعر 719 ريال / فيفو اس 1 برو بسعر
1099 ريال /تابعوا كل جديد على موقع عروض
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