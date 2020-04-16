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عروض الجوالات من هايبر بنده اليوم 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 هلا رمضان

عروض الجوالات من هايبر بنده اليوم 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 هلا رمضان التي تجدونها ضمن معارضنا و أسواقنا اليوم الموافق 22-8-1441

عروض هايبر بنده : سامسونغ اي 51 بسعر 1099 ريال / سامسونغ اي 30 اس بسعر 699 او 799 ريال /

سامسونغ اي 1 بسعر 379 ريال / هواوي نوفا 5 تي بسعر 1299 ريال / هواوي واي 6 برايم 2019 بسعر 449

او 509 ريال / هواوي واي 5 2018 بسعر 289 ريال / ابل ايفون اكس اس بسعر 2199 ريال / نوكيا 7,2 بسعر

849 ريال / نوكيا 216 بسعر 119 ريال / لينوفو كي 10 نوت 6 بلس بسعر 699 ريال / الكاتيل 1 بسعر 198

ريال / الكاتيل 1 اس بسعر 299 ريال / سماعة لاسلكية توشيبا بسعر 89 ريال / سماعة بلوتوث أكستريم بسعر 15

ريال / سماعات لاسلكي بوب لاين اس بي اس بسعر 45 ريال / كابل شحن 5 في 1 داتا زون بسعر 39 ريال /

سماعة جوي رووم بسعر 39 ريال / سماعة لاسلكية ماك بسعر 69 أو 89 ريال / شاحن متنقل دانا زون بسعر 79

ريال / شاحن يو اس بي مزدوج للسيارة اتش بي بسعر 35 ريال / شاحن طاقة اس بي اس بسعر 65 ريال / ساعة ابل

الذكية الإصدار 4 بسعر 1399 أو 1299 ريال / حامل جوال للسيارة اس بي اس بسعر 35 ريال / شاحن متنقل ماك

تابعوا + كابل أيفون ماك بسعر 100 ريال / كل جديد على موقع عروض