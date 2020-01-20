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عروض الحداد الجوالات اليوم 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الاولى 1441 – تحطيم اسعار

عروض الحداد الجوالات اليوم 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الاولى 1441 – تحطيم اسعار , اقتني هاتف

iPhone11 128GB – Green، واستمتع نظام كاميرا مزدوجة جديد كلياً، وانتقل من صور واسعة إلى صور

واسعة للغاية. تستخدم الواجهة المُعاد تصميمها الكاميرا الجديدة الواسعة للغاية لتعرض لك ما يحدث خارج الإطار.

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