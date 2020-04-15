عروض الدانوب الاحساء الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان كريم
التقييم بالنجوم
عروض الدانوب الاحساء الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان كريم
عروض الدانوب الاحساء الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم شركة الدانوب الاحساء اليوم الأربعاء 15-4-2020 الموافق 22-8-1441
عروض الدانوب الاحساء :او احمر ناعم , قول سوداني بالقشر مالح او ليمون , فاصوليا بيضاء , فلفل اسود حب ,
المراعي كريمة الطبخ او الخفق , المراعي حليب , المراعي جبنة قشطة قابلة للدهن ازرق , المراعي زبدة طبيعية
غير مملحة , المراعي جبنة شرائح برجر او سندويش , المراعي جبنة 24 قطعة , المراعي مثلثات جبنة , كيري
جبنة , المراعي البقرة الضاحكة , نادك بدة قليلة الملح , نادك جبنة كريمة , البقرات الثلاث جبنة موازيرلا , نادك
زبادي يوناني , نادك كريمة الخفق او الطبخ , الخير حليب مجفف كامل الدسم , جرينز شوفان نستلة القشطة , نستلة
كيت كات ويفر , نستلة نيدو حليب بودرة , نستلة كونتري كورن فليكس, ماجي شوربة , ماجي مرقة دجاج , نستلة
ماجي صلصة مكرونة , بيتي كروكر خليط كيك , فودي صلصة المكرونة , قودي فول مدمس , قودي كاتشب
الطماطم , الوزير زيت زيتون قودي تندرينا تونة ناعمة و ابو زهرة زيت زيتون دوار الشمس , مازولا زيت ذرة ,
هاينز طماطم كاتشب , بليمز لحم تونا خفيف , هناء طماطم مقشرة , مازولا مايونيز
واليكم الصور الآتية على موقع عروض
أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم