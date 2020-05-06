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عروض الدانوب الاحساء الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 عروض رمضان

6 مايو، 2020
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عروض الدانوب الاحساء الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 عروض رمضان


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عروض الدانوب الاحساء الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 عروض رمضان تجمعنا

عروض الدانوب الاحساء الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 عروض رمضان تجمعنا التي تقدمها لكم شركة الدانوب الاحساء اليوم الأربعاء 6-5-2020 الموافق 13-9-1441

عروض الدانوب الاحساء : الخير ملح طعام ناعم , جيرنز جلي متنوع , جرنيز كارميل , فوستر كلاركس الفانيلا

بودر , جرينز نشاء الذرة , الاسرة سكر ناعم , فوستر كلاركس مسحوق الكاسترد , فوستر كلاركس نشاء علب ,

دوكس دجاج مجمد , ساديا دجاج مجمد , ساديا افخاد رفيعة , داري دجاج , ساديا بطاطس مقلية , ساديا برجر بقري

, ساديا صدور دجاج بدون عظم , ساديا بطاطس مقلية , ساديا برجر بقري جامبو , حدائق اورينت حمص حب ,

حدائق اورينت ورق عنب محشي , حدائق اورينت كريمة تزيين كيك , فرشلي حمص حب صغير , هنتز كريمة

شوكلاتة والبندق , هنتز مسحوق الكاكاو , فرشلي بالمسيك خل العنب , السعودية حليب كامل او قليل , السعودية

حليب كامل او قليل الدسم , السعودية حليب مجفف , معجون طماطم السعودية , بوك جبنة كريم , بوك قشطة ,

لورباك زبدة دنماركية , بوك قشطة قيمر , المراعي جبنة موازريلا , المراعي كريمة الطبخ , المراعي كريمة طبخ

وخفق , المراعي سمن , المراعي جبنة شيدار , المراعي حليب , الخير قشطة , المراعي قشطة معدلة , الخير حليب

بودرة , قشطة حلى قولدن , فرشلي خليط البانكيك الاصلية  واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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