عروض الدانوب الاحساء الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 عروض رمضان
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عروض الدانوب الاحساء الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 عروض رمضان تجمعنا
عروض الدانوب الاحساء الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 عروض رمضان تجمعنا التي تقدمها لكم شركة الدانوب الاحساء اليوم الأربعاء 6-5-2020 الموافق 13-9-1441
عروض الدانوب الاحساء : الخير ملح طعام ناعم , جيرنز جلي متنوع , جرنيز كارميل , فوستر كلاركس الفانيلا
بودر , جرينز نشاء الذرة , الاسرة سكر ناعم , فوستر كلاركس مسحوق الكاسترد , فوستر كلاركس نشاء علب ,
دوكس دجاج مجمد , ساديا دجاج مجمد , ساديا افخاد رفيعة , داري دجاج , ساديا بطاطس مقلية , ساديا برجر بقري
, ساديا صدور دجاج بدون عظم , ساديا بطاطس مقلية , ساديا برجر بقري جامبو , حدائق اورينت حمص حب ,
حدائق اورينت ورق عنب محشي , حدائق اورينت كريمة تزيين كيك , فرشلي حمص حب صغير , هنتز كريمة
شوكلاتة والبندق , هنتز مسحوق الكاكاو , فرشلي بالمسيك خل العنب , السعودية حليب كامل او قليل , السعودية
حليب كامل او قليل الدسم , السعودية حليب مجفف , معجون طماطم السعودية , بوك جبنة كريم , بوك قشطة ,
لورباك زبدة دنماركية , بوك قشطة قيمر , المراعي جبنة موازريلا , المراعي كريمة الطبخ , المراعي كريمة طبخ
وخفق , المراعي سمن , المراعي جبنة شيدار , المراعي حليب , الخير قشطة , المراعي قشطة معدلة , الخير حليب
بودرة , قشطة حلى قولدن , فرشلي خليط البانكيك الاصلية واليكم الصور الآتية على موقع عروض
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