عروض الدانوب الدمام والخبر الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
التقييم بالنجوم
عروض الدانوب الدمام والخبر الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان كريم
عروض الدانوب الدمام والخبر الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم شركة الدانوب الدمام والخبر اليوم الأربعاء 15-4-2020 الموافق 22-8-1441
عروض الدانوب الدمام والخبر : برايد جبنة شرائح , كابري سن شراب , كوكاكولا علبة , بيبسي سفن اب ميرندا ,
دولي عصير انانس , بيربيكان شراب شعير , سن كولا او سن توب شراب , اكوافينا مياه صحية , بيرين مباه شراب
معدنية , ستيكس عيدان بطاطس , تيشوب رينجو بندق او فانيلا , البطل فوشار , مرامي شيبس , غندور قطع شوكلاتة
, غندور يمامة كيك , صن باتيس مكسرات لوز او الكاجو او الفستق , ليز شيبس بطاطس , القزي مكسرات مشكلة ,
بيب زبدة فول الفول ناعم او خشنة , الخيرين لقمتي باشنفر , بسكويت الشاي الفاخر ميموريز , بسكويت ديجيستيف /
القمح هوبنوبز , بسكويت دايجستيف بالشوكلاتة / بالفانيلا , بسكويت بالفول السوداني , بسكويت للشاي اولكر ,
اصابع بسكويت ناتشر جرانولا المقرمشة , ويفر تورتينا الاصلي / غامقة / شوكلاتة بيضاء , كوادراتيني لوكر , ويفر
لوكر , ويفر ويف اب اكسترا , اني بالكاكاو , بسكويت بيك اب , معمول دقيق البر ميموريز , بطاطس شيبس ليز ,
تورتيلا شيبس ديريتوس بالفلفل الحلو / بجبنة الناتشو , اصابع الذرة بيوقلز , فشار البطل واليكم الصور الآتية على
موقع عروض
أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم