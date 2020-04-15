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عروض الدانوب الرياض والخرج الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان جانا ووفر ويانا

عروض الدانوب الرياض والخرج الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 رمضان جانا ووفر ويانا التي تقدمها لكم شركة الدانوب الرياض والخرج اليوم الأربعاء 15-4-2020 الموافق 22-8-1441

عروض الدانوب الرياض والخرج :حلاوة طحينية سادة حلواني , مربى هيرو , قشطة الطائي / المزرعة الامريكيه

, محلى سفيانا , زبدة الفول السوداني ناعمة / خشنة قودي وزيت الزيتون بريزيدن اولكر ، لب مانجو توتابوري /

الجوافة داري ، خضار مشكل مونتانا / مفروم بقري / غنم السعودية ، بطاطس ويدجز / كيرلي داري ، روبيان كبير

اسماك ، بطاطس للقلي لامب وستون ، لحم دجاج مفروم داري ، بامية فاين داري ، نقائق دجاج داري ، شرائح

زيتون اسود / اخضر كوبوليفا ، زبادي طازج نادك كامل / قليل الدسم ، كريمة الطبخ / الخفق نادك ، حليب طويل

الاجل نادك ، زبدة غير مملحة نادك زيت زيتون عضوي نادك ، قشطة نادك ، جبنة مربعات كيري ، جبنة مثلثات

البقري الضاحكة 24 قطعة ، جبنة بيضاء / فيتا قليلة الدسم البقرات الثلاث ، جبنة كريم فيلادلفيا لايت ، جبنة

مطبوخة حارة بيغا ، زبدة غير مملحة لورباك ، جبنة قالب الشدر مطبوخة لونا ، جبنة شرائح بريزيدن برجر م

ساندوش ، كريمة الطبخ ندى ، لبنة تركية بينار ، جبنة موزاريلا مبشورة الببقرات الثلاث ، جبنة موزاريلا مبشورة

فرساتا ، ايس كريم مبني الموند / فول سوداني كوانتا واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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