عروض الدانوب حائل الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 عروض شهر العطاء
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عروض الدانوب حائل الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441عروض شهر العطاء
عروض الدانوب حائل الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 عروض شهر العطاء الان عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة الدانوب حائل اليوم الأربعاء 29-4-2020 الموافق 6-9-1441
عروض الدانوب حائل : براتا سادة السنبلة بالطعم الاسياوي , رقائق السمبوسك بالقمح الكامل السنبلة , بطاطس
مقلية السنبلة بطاطس ستيك , عجينة الكنافة / البقلاوة / الجلاش السنبلة , زينجز فيليه الدجاج الحار , اصابع بوب
كورن ناجت الدجاج , خضار مشكل بسلة خضراء , كفتة البقري , صدور دجاج طرية , بطاطس ستيك هاوس /
ودجز , برجر الدجاج / بالبهارات العربية , برجر دجاج بالقسماط , حليب السعويدية طويل الاجل بالنكهات / متنوع
الدسم , حليب مجفف نستلة , رقائق نستلة فيتنيس , حليب مجفف نستلة , كونتري كورن فليكس نستلة , كورن فليكس
كلوقز , حلقات الحبوب الصغيرة اورير , شوفان ابيض هناء , كوكو بوبس كلوقز , عسل روضة النحل , عسل زهرة
الاكسيا الشفاء , عسل طبيعي الشفاء , عسل الغابة السوداء لنجينز , حلاوة طحينية سادا الجبل , كريما نيوتيلا من
البندق والكاكاو , زبدة الفول السوداني بينات باتر ناعمة / خشنة , محلي ستيفانا , بسكويت داجيستف لايت مكفتر ,
حليب مكثف محلى لونا , حليب مجفف كامل الدسم المراعي , حليب مجفف كامل الدسم انكور , قشطة المراعي
الامريكية , حليب مبخر لونا , قشطة التاج اليكم الصور الآتية على موقع عروض
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