عروض الدانوب حائل اليوم 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر
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عروض الدانوب حائل الاسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر
عروض الدانوب حائل الاسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 مبارك عليكم الشهر التي تقدمها لكم شركة الدانوب حائل اليوم الأربعاء 8-4-2020 الموافق 15-8-1441
عروض الدانوب حائل :امكرونة , برفيتو مكرونة , نسكافيه كلاسيك , نسكافيه قهوة جولد متنوع , نستلة نسكافيه
كلاسيك , ماجي صلصة مكرونة ، ماجي معجون طهي , نستلة شوكابيل حبوب كاملة , نسستلة شيروس بالعسل ,
كونتري كورن فليكس , ماجي مرقة الدجاج , حليب نيدو , نستلة حليب مكثف محلى , فرشلي شراب الكراميل ,
فرشلي صلصة الايطالية , فرشلي شراب الشوكولاتة ن فرشلي مكرونة الاسباغيتي , فرشلي لازانيا , فرشلي
فيتوتشيني بالسبانخ , فرشلي ذرة حب , فرشلي شرائح اناناس ، بيب ذرة حب كامل , بيب مايونيز , بيب حمص حب
قزاز و ديمة كيوتي ميني كانديز , ديمة فو سوداني مملح , ديمة بسكويت كراكي , ديمة كليجا نخالة , ديمة حلوى
سوفت مشكلة , ديمة اكليز كراميل , فرشلي حشوة تورتة ازرق او كرز , , بطاطس كريسكت لامب وستون , ماكين
بطاطس , ماكين لطاطس رفيعة , داري بطاطس مقلية , هوت اند كرسبي , هوت اند كربي بطاطس , دوكس دجاج
مجمد , ملوخية مونتانا , دوكس نقانق دجاج , دوكس دجاج مجمد , ساديا دجاج مجمد جرينز كراميل , فوستر
كلاركس خليط المحلية , فوستر كلاركس الفانيلا , واليكم الصور الآتية على موقع عروض
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