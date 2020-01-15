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عروض الدانوب خميس مشيط الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441

عروض الدانوب خميس مشيط الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم شركة الدانوب خميس مشيط اليوم الأربعاء 15-1-2020 الموافق 20-5-1441

عروض الدانوب خميس مشيط الأسبوعية : معجون الاسنان هيربال مسواك كولجيت 125 مل ، بلسم / شامبو / بديل

الزيت المعالج لوريال إلفيف ، شامبو دوف 600 مل ، ورق حمام كلينكس 9+3 رول مجانا ، فوطة الترا الرفيعة

كوتكس ، حفاضات بامبرز جامبو باك ، كريم لإزالة الشعر فيت 150 غرام + 50 غرام مجانا ، سائل ديتول 500

مل + 125 مل مجانا ، معطر جو ايرويك 250 مل + 35% خصم ، شامبو غسيل العباية برسيل 2 لتر ، قدر طهي

على البخار رويال فورد ، توصيلة كهربائية 6 مخارج بي اند دي 3 متر ، مطحنة قهوة اوكرينا 150 واط ، شواية

صحية كينوود 2000 واط ، مجفف الشعر إمبيريال ، لبنة تركية ندى 410 غرام ، زبادي المراعي 2 كيلو ، سمك

فيليه سيريلا 500 غرام ، خضروات السنبلة 900 غرام ، مفروم بقري / غنم السعودية 400 غرام ، برجر الدجاج

امريكانا 678 غرام ، قهوة كلاسيك نسكافيه 200 غرام ، كيك جالكسي 5 * 30 غرام ، شوكولاتة كيت كات

10+2 مجانا * 20.5 غرام ، سكاكر عضوية بنكهة الفواكه 241 غرام ، كيك دونات يمامة غندور ، مكسرات

مشكلة القزي 300 غرام ، كورن فليكس كلوقز 500 غرام + 20% مجانا ، حليب صافيو الصافي 18 * 200 مل

، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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