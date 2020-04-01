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عروض الدانوب خميس مشيط وجازان 1 ابريل 2020 الموافق 8 شعبان 1441

1 أبريل، 2020
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عروض الدانوب خميس مشيط وجازان 1 ابريل 2020 الموافق 8 شعبان 1441


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 عروض الدانوب خميش مشيط وجازان 1 ابريل 2020 الموافق 8 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض الدانوب خميس مشيط وجازان 1 ابريل 2020 الموافق 8 شعبان 1441 عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة الدانوب خميس مشيط وجازان اليوم الاربعاء 1-5-2020 الموافق 8-8-1441

عروض الدانوب خميس مشيط وجازان : طحين فاخر البكر ، خليط معجنات ، بيتزا كوينتي ، خميرة فورية فاكتوريا

، مسحوق الفانيلا ، نشاء الذرة رياض فود ، طحين اسمر / الجباني كويتي ، اناناس شرائح من شراب كنيف تريما

مسحوق الكاسترد زدني ، دجاج 65 , برياني دجاج , نستو بيتزا دجاج , نيستو برياسو رول , نيستو كعكة الغابة

السوداء صغير , جبن مصري متنوع , حلاوة سادة , المجرة باوينتي الشوكلاتة , مكسرات يابانية , الشوكلا متنوعة ,

فلفل اسود كامل , انشانتر بودرة منوع , عربيات عطر , اكس رذاذ معطر للجسم منوع ,دوف كريم مرطب للبشرة ,

ريكسونا مزيل عرق منوع , جوفان المسك للرجال / جوفان المسك للمرأة , باردلي بودرة للرجال , جوري بيوتي

كريم او فايزة بيوتي كريم , دوف شامبو منوع , اسكينول منظف وجه منوع ,كومفورت شامبو منعم للاقمشة , نيستو

مناديل وجه جبة / فلو مناديل للوجه , بيرينا مسحوق غسيل , لي بي مسحوق غسيل الملابس , برسيل جل منظف 3

لتر / بيرسيل 2.5 لتر , رويال برنس زجاجة مياه , ارتك صحن حلوى , رويال برنس طقم عشاء من الميلامين ,

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