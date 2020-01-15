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عروض الدكان الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 أقوى عروض الأسبوع

عروض الدكان الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 أقوى عروض الأسبوع التي تقدمها لكم شركة الدكان اليوم الأربعاء 15-1-2020 الموافق 20-5-1441

عروض الدكان : حليب جهينة خالي من اللاكتوز – 1 لتر , لبن صويا بالشيكولتة 250مل , مونجينيز باوند كيك

شكولاتة 9ق , فريدرك كافيار احمر 100ج , سويس رول مونجيني بالشيكولاتة – 1 قطعة , امبورج كافيار برطمان

اسود100ج , دانجو حليب بالموز من دانون – 200 مل , حليب كامل الدسم من جهينة عبوة من 6 – 1 لتر , مع

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