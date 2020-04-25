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عروض الدكان الأسبوعية 25 أبريل 2020 الموافق 2 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

عروض الدكان الأسبوعية 25 أبريل 2020 الموافق 2 رمضان 1441 . Ramadan Kareem التي تقدمها لكم شركة الدكان اليوم السبت 25-4-2020 الموافق 2-9-1441

عروض الدكان : بهارات فراخ باب الشام – 30 جم , بسكويت القمح تيفاني دايجستف، لايت – 250 جم , شيكولاتة

جالكسي و تويكس – عبوة من 4+1 , شوربة الدجاج بالشعرية ماجي، 66 جم – 12 عبوة , مامز فود صوص

طماطم مشروم 375ج , مربي مامز فود توت اسود – 340 جم , مامز فود صوص حمص بالطحينة فلفل 300ج ,

بروتين بار جو فوود بالبندق – 56جم , مربي مينز اند جاسر توت و فراولة – 240 جم , بارطاقة أدفانسد باور

بجوز الهند و العسل – 70جم . تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض