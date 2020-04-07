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عروض السدحان الأسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 هلت عروض شهر الجود

عروض السدحان الأسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 هلت عروض شهر الجود التي تقدمها لكم شركة السدحان اليوم الأربعاء 8-4-2020 الموافق 15-8-1441

عروض السدحان الأسبوعية : برايد جبنة شيدر 1 كيلو ، كيري جبنة 12 قطعة ، لورباك زبدة غير مملحة ، بوك

قشطة ، ندى حليب كامل او قليل الدسم ، ندى لبنة تركية 400 جرام ، نادك زبادي يوناني ، مونتانا خضار مشكل ،

لامب وستون بطاطس 1 كجم ، ساديا دجاج كامل مجمد ، غندور بسكويت الشاي ، ذوق قهوة عربية ، قولد بوينت

عسل طبيعي ، لونا حليب مكثف محلى ، نستله اربيانا قهوة ، ليبيز كاتشب الطماطم ، ماجي توابل ، قودي مايونيز ،

بيتي كروكر خليط بانكيك ، قودي تندرينا تونا ناعمة ، ابو زهرة زيت دوار الشمس ، هيرشيز شوكلت سيرب ، بليدج

منظف اثاث ، مستر مسل منظف المرحاض ، جليد معطر جو ، موبي منعم اقمشة ، جراند ستار نايلون لاصق ،

غارنير الترا دو بلسم او شامبو ، مم رول اون ، كوليستون صبغة شعر ، اورل بي فرشاة اضافي نظيف ، فا صابون

حمام ، بامبرز مناديل مبللة 56 ، نونو شامبو ، موبي صابون سائل لليدين ، قطار العائلة اعواد اسنان ، كويكر

الشوفان الفوري ، سبار قهوة كبسولات 50 جرام ، قماش تنظيف مايكرو فيبر 4 قطع ، موج قفازات مطاطية ،

بوركام طبق دائري ، حافظة طعام 8 قطع ، سيارة ريموت مع شاحن ، رويال فورد طقم طبخ ، سينبو شواية وجهين

، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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