عروض السدحان الأسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 هلت عروض شهر الجود
التقييم بالنجوم
عروض السدحان الأسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 هلت عروض شهر الجود
عروض السدحان الأسبوعية 8 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441 هلت عروض شهر الجود التي تقدمها لكم شركة السدحان اليوم الأربعاء 8-4-2020 الموافق 15-8-1441
عروض السدحان الأسبوعية : برايد جبنة شيدر 1 كيلو ، كيري جبنة 12 قطعة ، لورباك زبدة غير مملحة ، بوك
قشطة ، ندى حليب كامل او قليل الدسم ، ندى لبنة تركية 400 جرام ، نادك زبادي يوناني ، مونتانا خضار مشكل ،
لامب وستون بطاطس 1 كجم ، ساديا دجاج كامل مجمد ، غندور بسكويت الشاي ، ذوق قهوة عربية ، قولد بوينت
عسل طبيعي ، لونا حليب مكثف محلى ، نستله اربيانا قهوة ، ليبيز كاتشب الطماطم ، ماجي توابل ، قودي مايونيز ،
بيتي كروكر خليط بانكيك ، قودي تندرينا تونا ناعمة ، ابو زهرة زيت دوار الشمس ، هيرشيز شوكلت سيرب ، بليدج
منظف اثاث ، مستر مسل منظف المرحاض ، جليد معطر جو ، موبي منعم اقمشة ، جراند ستار نايلون لاصق ،
غارنير الترا دو بلسم او شامبو ، مم رول اون ، كوليستون صبغة شعر ، اورل بي فرشاة اضافي نظيف ، فا صابون
حمام ، بامبرز مناديل مبللة 56 ، نونو شامبو ، موبي صابون سائل لليدين ، قطار العائلة اعواد اسنان ، كويكر
الشوفان الفوري ، سبار قهوة كبسولات 50 جرام ، قماش تنظيف مايكرو فيبر 4 قطع ، موج قفازات مطاطية ،
بوركام طبق دائري ، حافظة طعام 8 قطع ، سيارة ريموت مع شاحن ، رويال فورد طقم طبخ ، سينبو شواية وجهين
، واليكم الصور الآتية على موقع عروض
أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم