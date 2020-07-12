منوعات

عروض السدحان اليوم 13 يوليو 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441 عروض منتصف الأسبوع

12 يوليو، 2020
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عروض السدحان اليوم 13 يوليو 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441 عروض منتصف الأسبوع

عروض السدحان اليوم 13 يوليو 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441 عروض منتصف الأسبوع

عروض السدحان اليوم 13 يوليو 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441 عروض منتصف الأسبوع التي تقدمها لكم أسواق السدحان اليوم الاثنين 13-7-2020 الموافق 22-11-1441

عروض السدحان : ترولي حلاوة جيلي منوعة 100 جرام , اسناد توابل المحشيات 200 جرام , ليبيز شرائح اناناس

836 جرام , مسحوق الكزبرة 500 جرام , مسحوق الفلفل الأسود 500 جرام , مسحوق الفلفل الحار 500 جرام ,

جالكسي شوكولاتة بالحليب بحشوة كراميل 40 جرام × 24 , ياطب عدس اخضر 2 كج , جرينز جيلي الليمون 85

جرام × 12 , الرفاعي فواكه ومكسرات مشكلة 200 جرام , الرفاعي فستق محمص 180 جرام , هنتز عسل نحل

أكاسيا صافي 250 جرام , الرفاعي مكسرات مشكلة 500 جرام , فرشلي صلصة الطماطم 830 جرام , مهران

مسحوق الكرى 1000 جرام . واليكم الصور الآتية على موقع عروض


عروض السدحان

عروض السدحان

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