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عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020

9 يوليو، 2020
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عروض شركة صالح للسيارات

عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 – عروض الصيف

عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 – عروض الصيف

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بشركة صالح اليوم 8-7-2020 الموافق 17-11-1441

عروض شركة صالح للسيارات : عروض الصيف من مجموعة صالح للسيارات على سيارات هيونداي H1 موديل

2020 بسعر 86.000 ريال بطاقة جمركية..مواصفات السيارة ☆ سعة المحرك 2.4 لتر☆ ناقل حركة اوتوماتيك

☆ زجاج كهرباء☆ تحكم بالمرايات☆ تحكم بالمقود☆ مكيف مركزي☆ مقاعد مخمل☆ مقاعد خلفيه متحركه

☆ حموله 9 ركاب☆ حساسات خلفيه☆ كشافات☆ جنوط 16☆ أبواب جانبيه☆ ريموت☆ USB-CD-AUX

❖ كما تتوفر لدينا جميع الفئات والألوان من هذه السيارة لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا عبر رقمنا الموحد

920022122❖ قدمت مجموعة صالح للسيارات العديد من الخدمات والامتيازات مع هذه المركبة منها ● ضمان

هذه السيارة 5 سنوات او 100 الف كم ايهما يسبق.● كوبون عازل حراري مجانآ وبضمان 10 سنوات .

عروض شركة صالح للسيارات
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