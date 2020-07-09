عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020
عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 – عروض الصيف
عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 – عروض الصيف
استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بشركة صالح اليوم 8-7-2020 الموافق 17-11-1441
عروض شركة صالح للسيارات : عروض الصيف من مجموعة صالح للسيارات على سيارات هيونداي H1 موديل
2020 بسعر 86.000 ريال بطاقة جمركية..مواصفات السيارة ☆ سعة المحرك 2.4 لتر☆ ناقل حركة اوتوماتيك
☆ زجاج كهرباء☆ تحكم بالمرايات☆ تحكم بالمقود☆ مكيف مركزي☆ مقاعد مخمل☆ مقاعد خلفيه متحركه
☆ حموله 9 ركاب☆ حساسات خلفيه☆ كشافات☆ جنوط 16☆ أبواب جانبيه☆ ريموت☆ USB-CD-AUX
❖ كما تتوفر لدينا جميع الفئات والألوان من هذه السيارة لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا عبر رقمنا الموحد
920022122❖ قدمت مجموعة صالح للسيارات العديد من الخدمات والامتيازات مع هذه المركبة منها ● ضمان
هذه السيارة 5 سنوات او 100 الف كم ايهما يسبق.● كوبون عازل حراري مجانآ وبضمان 10 سنوات .