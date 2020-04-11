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عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الجمعة 10 أبريل 2020 – منتظر عروض رمضان !

عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الجمعة 10 أبريل 2020 – منتظر عروض رمضان !

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بشركة صالح اليوم 10-4-2020 الموافق 17-8-1441

عروض شركة صالح للسيارات : اقوى العروض المقدمة من مجموعة صالح للسيارات على سيارات رينو تاليسمان

LE-PLUS موديل 2018 بطاقة جمركية..⠀☆سعة المحرك V4 1.6⠀☆تيربو⠀☆ناقل الحركة

اوتوماتيك⠀☆مقاعد جلد⠀☆تسخين وتبريد المقاعد الامامية⠀☆تسخين المقاعد الخلفية⠀☆مساج المقاعد

الامامية⠀☆ذاكرة لمقعد السائق⠀☆مقاعد كهرباء⠀☆فتحة سقف – بانوراما⠀☆دخول ذكي⠀☆تشغيل

بصمة⠀☆5انظمة للقيادة⠀☆مثبت سرعة⠀☆محدد سرعة⠀☆نظام مساعدة الركن⠀☆نظام تعطيل المحرك في

الاشارات⠀☆شاشة ملاحة 7 انش⠀☆نظام بلوتوث⠀☆كاميرا خلفية⠀☆نظام تنبيه المنطقة الجانبية العمياء⠀☆

لوحة عدادات رقمية⠀☆إضاءة داخلية LED 5 الوان⠀☆انوار ليد⠀☆أضواء نهارية ليد⠀☆إشارة

بالمرايات⠀☆كشافات ضباب⠀☆ثلاجة⠀☆مكيف خلفى⠀☆مدخل USB-AUX⠀☆جنوط 18 انش⠀☆نظام

صوتي BOSE ب9 سماعات⠀☆نظام فتح الشنطة بالقدم⠀☆نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات⠀☆تسخين

وتبريد المقاعد الامامية⠀☆نظام مانع الانزلاق ABS⠀☆نظام التحكم الإلكتروني بالثبات⠀❖ كما تتوفر لدينا جميع

الفئات والألوان من هذه السيارة لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا عبر رقمنا الموحد 920022122⠀❖

قدمت مجموعة صالح للسيارات العديد من الخدمات والامتيازات مع هذه المركبة منها: -⠀●ضمان هذه السيارة 10

سنوات او 300 الف كم ايهما يسبق.⠀● خدمة المساعدة على الطريق مجانآ طوال فترة الضمان⠀● كوبون عازل

حراري مجانآ وبضمان 10 سنوات. على موقع عروض تابع احدث الأخبار