عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الجمعة 10 أبريل 2020
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عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الجمعة 10 أبريل 2020 – منتظر عروض رمضان !
عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الجمعة 10 أبريل 2020 – منتظر عروض رمضان !
استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بشركة صالح اليوم 10-4-2020 الموافق 17-8-1441
عروض شركة صالح للسيارات : اقوى العروض المقدمة من مجموعة صالح للسيارات على سيارات رينو تاليسمان
LE-PLUS موديل 2018 بطاقة جمركية..⠀☆سعة المحرك V4 1.6⠀☆تيربو⠀☆ناقل الحركة
اوتوماتيك⠀☆مقاعد جلد⠀☆تسخين وتبريد المقاعد الامامية⠀☆تسخين المقاعد الخلفية⠀☆مساج المقاعد
الامامية⠀☆ذاكرة لمقعد السائق⠀☆مقاعد كهرباء⠀☆فتحة سقف – بانوراما⠀☆دخول ذكي⠀☆تشغيل
بصمة⠀☆5انظمة للقيادة⠀☆مثبت سرعة⠀☆محدد سرعة⠀☆نظام مساعدة الركن⠀☆نظام تعطيل المحرك في
الاشارات⠀☆شاشة ملاحة 7 انش⠀☆نظام بلوتوث⠀☆كاميرا خلفية⠀☆نظام تنبيه المنطقة الجانبية العمياء⠀☆
لوحة عدادات رقمية⠀☆إضاءة داخلية LED 5 الوان⠀☆انوار ليد⠀☆أضواء نهارية ليد⠀☆إشارة
بالمرايات⠀☆كشافات ضباب⠀☆ثلاجة⠀☆مكيف خلفى⠀☆مدخل USB-AUX⠀☆جنوط 18 انش⠀☆نظام
صوتي BOSE ب9 سماعات⠀☆نظام فتح الشنطة بالقدم⠀☆نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات⠀☆تسخين
وتبريد المقاعد الامامية⠀☆نظام مانع الانزلاق ABS⠀☆نظام التحكم الإلكتروني بالثبات⠀❖ كما تتوفر لدينا جميع
الفئات والألوان من هذه السيارة لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا عبر رقمنا الموحد 920022122⠀❖
قدمت مجموعة صالح للسيارات العديد من الخدمات والامتيازات مع هذه المركبة منها: -⠀●ضمان هذه السيارة 10
سنوات او 300 الف كم ايهما يسبق.⠀● خدمة المساعدة على الطريق مجانآ طوال فترة الضمان⠀● كوبون عازل
حراري مجانآ وبضمان 10 سنوات.