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عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الأحد 12 أبريل 2020

12 أبريل، 2020
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عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الأحد 12 أبريل 2020


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عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الأحد 12 أبريل 2020 – عروض رمضان

عروض السيارات : شركة صالح للسيارات اليوم الأحد 12 أبريل 2020 – عروض رمضان

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بشركة صالح اليوم 12-4-2020 الموافق 19-8-1441

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موقعنا  . اقوى العروض المقدمة من مجموعة صالح للسيارات على سيارات شانجان CS35_فل موديل

2020 بسعر 49.900 ريال بطاقة جمركية مواصفات السيارة ☆سعة المحرك 1.6 لتر V4☆ناقل حركة

اوتوماتيك☆دفع امامي☆دخول ذكي☆تشغيل بصمة☆مقاعد جلد☆شاشة معلومات☆فتحة سقف☆ازرار

تحكمبالمقود☆USB- AUX ☆نظام بلوتوث☆مثبت سرعة☆كاميرا خلفية☆كاميرا جانبية☆حساسات خلفية

وامامية☆انوار ضباب☆ليد☆نظام التحكم في المنحدرات☆نظام الثبات الالكتروني☆النظام الذكي للمساعدة علي

الوقوف☆كاميرا خلفية☆جنوط 17 إنش☆استهلاك الوقود 15.3 كلم/لتر❖كما تتوفر لدينا جميع الفئات والألوان

من هذه السيارة لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا عبر رقمنا الموحد 920022122 ❖قدمت مجموعة صالح

للسيارات العديد من الخدمات والامتيازات مع هذه المركبة منها: -●ضمان هذه السيارة 5 سنوات او 150 الف

كيلومتر ايهما يسبق. ●كوبون عازل حراري مجانآ وبضمان 10 سنوات .


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