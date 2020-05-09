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عروض السيارات : شركة BMW للسيارات اليوم السبت 9 مايو 2020
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عروض السيارات : شركة BMW للسيارات اليوم السبت 9 مايو 2020 – رمضانكم مبارك
عروض السيارات : شركة BMW للسيارات اليوم السبت 9 مايو 2020 – رمضانكم مبارك
استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بشركة BMW اليوم 9-5-2020 الموافق 16-9-1441
عروض شركة BMW للسيارات : متعة الاختيار. اختر سيارة BMW 520i Premium واستمتع
بعروض استثنائية التي تشمل: ■ الآن بسعر 187,000 ريال. ■ خدمة BMW شاملة النفقات للصيانة لمدة
5 سنوات أو 100,000 كم** ■ خدمة BMW شاملة النفقات للتصليح لمدة 3 سنوات أو 200,000 كم**
(ضمان لمدة سنتين، مع تمديد لمدة عام). لمزيد من التفاصيل، يرحى الاتصال بنا على الرقم 8000 123 800 .
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