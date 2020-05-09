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عروض السيارات : شركة BMW للسيارات اليوم السبت 9 مايو 2020

9 مايو، 2020
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عروض السيارات : شركة BMW للسيارات اليوم السبت 9 مايو 2020


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عروض السيارات : شركة BMW للسيارات اليوم السبت 9 مايو 2020 – رمضانكم مبارك

عروض السيارات : شركة BMW للسيارات اليوم السبت 9 مايو 2020 – رمضانكم مبارك

استمتعو معنا بأحدث العروض الخاصة بشركة BMW اليوم 9-5-2020 الموافق 16-9-1441

عروض شركة BMW للسيارات : متعة الاختيار.⁣ اختر سيارة BMW 520i Premium واستمتع

بعروض استثنائية التي تشمل:⁣ ■ الآن بسعر 187,000 ريال.⁣ ■ خدمة BMW شاملة النفقات للصيانة لمدة

5 سنوات أو 100,000 كم**⁣ ■ خدمة BMW شاملة النفقات للتصليح لمدة 3 سنوات أو 200,000 كم**⁣

(ضمان لمدة سنتين، مع تمديد لمدة عام).⁣ لمزيد من التفاصيل، يرحى الاتصال بنا على الرقم 8000 123 800⁣ .

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