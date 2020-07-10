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عروض السيف غاليري تصميم رائع لضيافة أروع اليوم 10 يوليو 2020

10 يوليو، 2020
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عروض السيف غاليري تصميم رائع لضيافة أروع اليوم 10 يوليو 2020

عروض السيف غاليري تصميم رائع لضيافة أروع اليوم 10 يوليو 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441

عروض السيف غاليري تصميم رائع لضيافة أروع اليوم 10 يوليو 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441 التي تقدمها لكم شركة السيف غاليري اليوم الجمعة 10-7-2020 الموافق 19-11-1441

عروض السيف غاليري : الخبازة المنزلية من إديسون بالحجم الصغير , قلاية إديسون الهوائية  , قدر المقناص

الكهربائي من إديسون , العصارة البطيئة من إديسون لعصير طبيعي وصحي بشوائب أقل وقيمة غذائية أكبر ,

صانعة القرصان من إديسون بـ٣ مقاسات مختلفة , الآن يمكنك تحضير المصابيب والميني بان كيك لكل العائلة

باستخدام هذا الجهاز الرائع من إديسون بقوة 1200 واط  متوفر باللون الوردي والرمادي وبمقاسات متنوعة ,

غلاية + كاوية بخار من إديسون , جهاز 2 في 1 (صانعة وافل + شواية) , إديسون متعدد الوظائف لتحضير البوب

كيك وكرات اللحم والخضار والعديد من الابتكارات الأخرى , طقم قدور تورنيدو من الجرانيت والمكوّن من 9 قطع

, لطحن البهارات والقهوة ‏اختاري مطحنة أديسون بوعاء من الاستيل , ن مباخر الكرستال الأنيقة , قهوة المساء

اللي تعدل المزاج جاهزة وما ينقصها إلا فنجان الكيف من السيف , ترمس شيفون من مجموعة جلوري الفاخرة ,

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