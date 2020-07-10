عروض السيف غاليري تصميم رائع لضيافة أروع اليوم 10 يوليو 2020

عروض السيف غاليري تصميم رائع لضيافة أروع اليوم 10 يوليو 2020
عروض السيف غاليري تصميم رائع لضيافة أروع اليوم 10 يوليو 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
عروض السيف غاليري تصميم رائع لضيافة أروع اليوم 10 يوليو 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441 التي تقدمها لكم شركة السيف غاليري اليوم الجمعة 10-7-2020 الموافق 19-11-1441
عروض السيف غاليري : الخبازة المنزلية من إديسون بالحجم الصغير , قلاية إديسون الهوائية , قدر المقناص
الكهربائي من إديسون , العصارة البطيئة من إديسون لعصير طبيعي وصحي بشوائب أقل وقيمة غذائية أكبر ,
صانعة القرصان من إديسون بـ٣ مقاسات مختلفة , الآن يمكنك تحضير المصابيب والميني بان كيك لكل العائلة
باستخدام هذا الجهاز الرائع من إديسون بقوة 1200 واط متوفر باللون الوردي والرمادي وبمقاسات متنوعة ,
غلاية + كاوية بخار من إديسون , جهاز 2 في 1 (صانعة وافل + شواية) , إديسون متعدد الوظائف لتحضير البوب
كيك وكرات اللحم والخضار والعديد من الابتكارات الأخرى , طقم قدور تورنيدو من الجرانيت والمكوّن من 9 قطع
, لطحن البهارات والقهوة اختاري مطحنة أديسون بوعاء من الاستيل , ن مباخر الكرستال الأنيقة , قهوة المساء
اللي تعدل المزاج جاهزة وما ينقصها إلا فنجان الكيف من السيف , ترمس شيفون من مجموعة جلوري الفاخرة ,
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