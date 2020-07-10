عروض الشتاء والصيف اليوم  10 يوليو 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441

عروض الشتاء والصيف اليوم 10 يوليو 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441الأفضل والأوفر

عروض الشتاء والصيف اليوم 10 يوليو 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441الأفضل والأوفر الاسبوعية لاتفوتكم فرصة

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ويتضمن العرض اليوم من عروض الشتاء والصيف الحديثة مجموعة من الادوات الكهربائية واجهزة

الكمبيوتر والابتوبات واجهزة الهواتف المحمولة المتنوعة والمميزة تجدوها ضمن عروض الشتاء والصيف واليكم

صور العرض التالية :

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