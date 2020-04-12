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عروض الشتاء والصيف  اليوم 12 أبريل 2020 الموافق 19 شعبان 1441 عروض رمضان       

12 أبريل، 2020
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عروض الشتاء والصيف  اليوم 12 أبريل 2020 الموافق 19 شعبان 1441 عروض رمضان       




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عروض الشتاء والصيف اليوم  12 أبريل 2020 الموافق 19 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض الشتاء والصيف  اليوم 12 أبريل 2020 الموافق 19 شعبان 1441 عروض رمضان

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ويتضمن العرض اليوم من عروض الشتاء والصيف  الحديثة مجموعة من الادوات الكهربائية واجهزة

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