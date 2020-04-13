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عروض الشتاء والصيف اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض الشتاء والصيف اليوم 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441 عروض رمضان

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ويتضمن العرض اليوم من عروض الشتاء والصيف الحديثة مجموعة من الادوات الكهربائية واجهزة

الكمبيوتر والابتوبات واجهزة الهواتف المحمولة المتنوعة والمميزة تجدوها ضمن عروض الشتاء والصيف واليكم

صور العرض التالية :.

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