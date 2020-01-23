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عروض الشتاء والصيف اليوم 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الاولى 1441الافضل والاوفر

عروض الشتاء والصيف اليوم 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الاولى 1441الافضل والافر

احدث عروض التي سنقدمها لكم في عروض الشتاء والصيف الاسبوعية لاتفوتكم فرصة

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ويتضمن العرض اليوم من عروض الشتاء والصيف الحديثة مجموعة من الادوات الكهربائية واجهزة

الكمبيوتر والابتوبات واجهزة الهواتف المحمولة المتنوعة والمميزة تجدوها ضمن عروض الشتاء والصيف واليكم

صور العرض التالية :

عزام او محضر طعام من الملحقات الساعه سته لتر قدره 1200 واط,عزام او محضر طعام كينوود 1000 واط

سعر 4 ونص لتر سبع سنوات,محضر الطعام ثلاثه امثله قدره 1000 واط عصاره حمضيات هيكل معدني ومفتاح

محلي بالكروم,محضر طعام 930 قطره 1000 وات ويب خلاط 11 و نص لتر عصاره فواكه فرامه لحم,كوفي

ميكر كابتشينو اسبريسو لاتيه القهوه الطويله مع دوره تحميل اضافيه لرائحه ونيكهم لون ابيض ماسي,اثار اوتوماتيك

من الحب الى الكوب كابتشينو اسبريسو لاتيه,قدر قلي بدون زيت سعه 1.7 كيلوغرام 2200 واط لوحه تحكم رقميه

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