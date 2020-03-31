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عروض الصندوق الاسود عروض رمضان اليوم 31 مارس 2020 الموافق 7 شعبان 1441

31 مارس، 2020
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عروض الصندوق الاسود عروض رمضان اليوم 31 مارس 2020 الموافق 7 شعبان 1441


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عروض الصندوق الاسودعروض رمضان اليوم 31 مارس 2020 الموافق 7 شعبان 1441مددناها وزدناها التخفيضات الكبرى

عروض الصندوق الاسود عروض رمضان اليوم 31 مارس 2020 الموافق 7 شعبان 1441مددناها وزدناها التخفيضات الكبرى,احدث عروض الاسبوع التي سنقدمها لكم في عروض الصندوق الاسود الاسبوعية لاتفوتكم فرصة القدوم الينا والحصول على افضل التخفيضات لهذا الاسبوع , زوروا موقعنا عروض اليوم

ويتضمن العرض اليوم من عروض الصندوق الاسود السعودية  مايلي :

خلاط يدوي براون وعاء بلاستيك صانعة طعام , شاشة سامسونغ سمارت 55 بوصة , شاشة توشيبا سمارت 60

بوصة , شاشة توشيبا سمارت 55 بوصة , شاشة ال جي سمارت 55 بوصة ,, دفاية لونا جدارية, سويت شيرت

رجالي منوع, بطانية تركس ستة كيلو, بطانية جولدن دريم 220×240 سم ستة كيلو, طقم قدورة بلاك ستون 11

قطعة, شواية باربكيو14*,, مكيف هاير اسبليت جداري قدرة 17200 وحدة,عصا سيلفي متنوع , ميني شاحن جوال

للسيارة + كابل مايكرو , 9 ديزاين فأرة بدون سلك + سماعة تشيومي , جوال هواوي جي تي 3. 16 جيجا , جوال

اتش تي سي ديزايز 650 .32 جيجا ,الكاتبل جوال مزدوج الشريحة , امبيكس مصباح يدوي ليد , مستر لايت لمبات

قابلة للشحن اربع حبات, شاشة توشيبا سمارت 49 بوصة , شاشة توشيبا سمارت 43 بوصة

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