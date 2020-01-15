عروض العامر الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
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عروض العامر الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
عروض العامر الأسبوعية 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم شركة العامر اليوم الأربعاء 15-1-2020 الموافق 20-5-1441
عروض العامر الأسبوعية : فاريرو نوتيلا سطل 3000 غرام ، روعة حليب مركز 170 غرام * 48 ، امريكانا
سوبر شيش كباب بقري 600 غرام ، العامر ماء الورد 200 مل * 6 ، الكسيح حمص طحينة 1 كغم ، امريكانا
زينجر روبيان بالبقسماط 750 غرام ، ريتز كراكرز مخبوز بالفرن غير مقلي 41 غرام * 16 ، توركو رقم 1 ويفر
بسكويت 24 حبة ، بن بوب سوبر مصاص 816 غرام ، روعة ارز بسمتي بنجابي باكستاني 10 كيلو ، بي كايند
بار 40 غرام للحبة ، كريستال خليط زيت زيتون بكر 500 مل ، مازولا سمن نباتي للكيك 1 كيلو ، اولد ال باسو
صلصة بقطع الطماطم للتغميس 312 غرام ، كارو شراب ذرة داكن 473 مل ، يمامة دبس الرمان 750 مل ،
نسكافيه جولد 200 غرام + كوب مجانا ، مالتيزرز مسحوق شوكولاتة 180 غرام ، الشفاء عسل طبيعي 1 كيلو +
125 غرام عسل السدر مجانا ، ماجي مرقة الدجاج 20 غرام * 24 ، الديك مكرونة 400 غرام * 20 ، العامر
فول مدمس سادة 400 غرام * 3+1 مجانا ، المراعي قشطة 170 غرام * 6 عرض خاص ، حدائق كاليفورنيا
فاصوليا مطبوخة في صلصة الطماطم ، فاين ورق تنشيف 10 +2 رول مجانا ، جونسن مناديل مايسلز للتنظيف 25
منديل ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض
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