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عروض العثيم الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 اطلقنا الان تخفيضات رمضان

عروض العثيم الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 اطلقنا الان تخفيضات رمضان التي تقدمها لكم أسواق العثيم اليوم الأربعاء 15-4-2020 الموافق 22-8-1441

عروض العثيم الأسبوعية : شاي ليبتون اكياس 150 كيس ، لقمة القاضي هونيج 500 جرام ، شراب سن كويك

برتقال مركز 700 مل ، شوربة هالي شوفان ابيض 400 جرام ، جيلي فوستر منوع ، بسكويت بالشوكولاتة والتمر

، عجينة تمر ماكس ، طماطم محمي ، بطاطس ، لحم غنم روماني بالعظم ، مفروم السعودية غنم / بقر ، دجاج دو

مجمد ، لب مانجو مونتانا مجمد 1 كجم ، زود بسيمة بجوز هند والمكسرات ، بسكويت جوز الهند ، كعك نخالة

للحمية ومرضى السكري ، عجين كنافة 1 كجم ، عجين سمبوسة ، حليب هالي بودرة 1800 جرام ، زيت زيتون

كوبوليفا ، مشروم تريفا مقطع شرائح 400 جرام ، قشطة بوك ، جبن البقرات الثلاث موزاريلا مبشور 1 كجم ،

عجينة بيف بستري السنبلة 400 جرام ، كاتشب طماطم قودي طبيعي ، مشروم تريفا مقطع شرائح 400 جرام ،

اناناس قودي شرائح ، زيت ليزا بلاستيك 1.5 لتر ، مايونيز مازولا ضغاط 340 مل ، شوربة هناء شوفان رقائق

كاملة 1 كجم ، تونة جرين فارمز حفيف قطع 170 جرام ، مهلبية فوستر كلاركس ، حليب نادك كامل الدسم ، زبدة

نادك غير مملحة ، زيت زيتون اليسا بكر ممتاز ، طحينة حلواني سائلة 500 جرام ، زيت زيتون آر اف ، واليكم

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